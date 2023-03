"Rimpicciolite quell’edificio". Pronte 150 firme

di Sandro Franceschetti

Sono circa 150 i laurentini che hanno firmato la petizione per chiedere che siano ridotte le dimensioni dell’edificio in costruzione in piazza Verdi al posto delle ex scuole medie, di cui sono già stati realizzati fondazioni e scheletro con relative colonne di sostegno. I fogli con le sottoscrizioni sono stati consegnati in municipio lunedì, accompagnati da una breve lettera nella quale i promotori dell’iniziativa Ersilia Tenti, Antonio Barbadoro e Bruno Montesi hanno scritto: "Si confida in un’attenta e ponderata valutazione da parte dell’amministrazione comunale dell’istanza e si richiede, inoltre, di svolgere un incontro pubblico per esaminare e illustrare i diversi aspetti di un argomento così importante".

Aggiunge Antonio Barbadoro, ex vicesindaco dal ‘99 al 2004: "Riteniamo che l’opera debba avere un impatto minore sul contesto della piazza e una soluzione potrebbe essere quella di arretrare le colonne erette sul fronte della struttura per renderla meno profonda. A tal riguardo, chiediamo agli amministratori di verificarne la fattibilità tecnica ed economica e auspichiamo che possa tenersi un’assemblea per discutere insieme a loro della situazione. Anche perché, fra i cittadini c’è un malcontento che va al di là delle 150 firme che abbiamo raccolto in 2 settimane".

Il sindaco Dellonti, da parte sua commenta: "Le firme, 144, con la generica richiesta di una variante per la riduzione dell’edificio, ci sono arrivate solo lunedì, così come l’istanza di un’assemblea pubblica. Valuterò insieme ai colleghi dell’amministrazione e ai tecnici la strada da intraprendere, sulla scorta di imprescindibili analisi amministrative, economiche, tecniche e di tempistiche, ma preciso da subito che il nostro obiettivo è riprendere velocemente i lavori e andare spediti verso la loro conclusione".

Del resto, una modifica del progetto, con relativa demolizione di alcune opere già realizzate, appare molto complessa, anche perché dietro a tutto ci sono calcoli strutturali e valutazioni architettoniche precise. Ed è anche per questo che Dellonti, nei giorni scorsi, saputo della petizione, aveva detto: "Siamo disponibili a valutare proposte di dettaglio, purché rientrino nell’alveo di varianti tecnicamente ed economicamente realizzabili", lasciando intendere che le cubature rimarranno invariate.