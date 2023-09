Rinasce il lago di Barchi. Via libera dalla Regione

Semaforo verde, dalla Regione, al ripristino del lago ‘Bergamo’ a Barchi, che fu svuotato nel 1985. Lo annuncia il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli, che nel settembre 2020 aveva sottoposto all’approvazione del consiglio comunale l’acquisto in diritto di superficie dal Consorzio di Bonifica dell’area in cui era ubicato l’invaso, proprio per avviare un percorso di ‘riattivazione’ del bacino. E l’iter procedurale, ora, ha compiuto lo step conclusivo. "Dal Genio Civile Marche Nord è arrivato il decreto che ci autorizza a eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del lago, per il suo ripristino – afferma il primo cittadino -. Il progetto esecutivo è già stato redatto e adesso possiamo finalmente programmare le varie fasi dei lavori, che inizieranno durante la prossima primavera. Ringrazio l’assessore regionale Stefano Aguzzi, per aver condiviso l’importanza di questo intervento e per aver concertato col nostro Comune alcuni passaggi determinanti del percorso autorizzativo".

Realizzato nella seconda metà degli anni ’60 (il collaudo risale al novembre 1968) su una superficie di circa 7 ettari, il bacino ha rivestito una grande rilevanza per finalità irrigue, di riserva idrica antincendio e anche sportivo-ricreative. Poi, nell’85, a causa della inadeguatezza alle norme del tempo, il sindaco di Barchi ne dispose lo svuotamento e da allora l’area è inutilizzata. "L’obiettivo – riprende Sebastianelli – è dare nuova vita alla zona verde in cui è collocato, restituendo al lago ‘Bergamo’ le sue funzioni d’importante riserva idrica per l’irrigazione e la lotta aerea antincendio, nonché di valvola di regolazione dei deflussi e, non ultime, quelle di natura ricreativa e sportiva, con una ricaduta in chiave turistica".

La superficie su cui sarà eseguito l’intervento è di 8,3 ettari, 4 dei quali occupati dall’invaso. Le opere consisteranno nel ripristino dell’alveo mediante il taglio della vegetazione cresciutavi in quasi 40 anni; nella manutenzione delle aree boschive esterne; nella manutenzione e parziale ricostruzione dell’argine in corrispondenza del fosso Bergamo, e, infine, nella sostituzione dei manufatti in corrispondenza degli affluenti. "L’importo stimato – conclude il sindaco – è di 800mila euro, 70mila dei quali per l’iniziale taglio e rimozione della vegetazione, a primavera 2024".