Rinasce la storica mensa. Ha sfamato mezza città. Festa e taglio del nastro in via del Teatro

"La fraternità è la nuova frontiera dell’umanità". Sarà questa frase di Papa Francesco, scritta nella parete di fronte all’ingresso, ad accogliere dalla prossima settimana gli ospiti della mensa Caritas all’interno dei locali appena riqualificati di via del Teatro. Un intervento di ristrutturazione per la sede storica della mensa, realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio e pensato per rendere gli ambienti più accoglienti. La nuova mensa è dedicata ad Emilio Pietrelli, direttore della Caritas scomparso nel 2024. Ieri mattina l’inaugurazione dei nuovi spazi, dove oltre al direttore della Caritas, Roberto Drago e l’Arcivescovo di Pesaro, Sandro Salvucci, erano presenti anche i familiari di Pietrelli, tra cui la moglie Nadia, la figlia Lucia e il fratello Gino. E’ stata la moglie di Pietrelli, visibilmente emozionata, a ringraziare per il bel gesto d’affetto, con la dedica ad Emilio "di un luogo di incontro speciale, dove viene data attenzione agli ultimi e ai più poveri". La mensa Caritas ospita ogni giorno 50 persone e può contare su circa 30 volontari che si alternano nel servizio e nella cucina oltre ad altri 30 volontari che invece si occupano del centro di ascolto Caritas.

Un grande lavoro di equipe, come spiega il direttore Roberto Drago: "Voglio ringraziare tutti i volontari che ogni giorno rendono possibile tutto questo, ma anche chi ci ha permesso di rinnovare questi locali". Il riferimento è alla Fondazione Cassa di Risparmio, che ha concesso un contributo di 80mila euro. "Riuscire ad agevolare attività come queste – spiega il presidente della Fondazione, Marco Cangiotti – è un grande onore per noi ed è anche la nostra vocazione". Ad occuparsi dei lavori di riqualificazione sono stati Mauro Rombolini e Claudio Clini, che hanno curato il progetto: "Abbiamo voluto riqualificare questi spazi partendo dall’ascolto di chi li frequenta tutti i giorni – dice Clini -. L’input principale che avevamo ricevuto era quello di realizzare un luogo non soltanto dedicato al momento del pasto, ma un ambiente conviviale per tutti i giorni. Così abbiamo realizzato una piccola libreria dove ci sono volumi a disposizione degli ospiti, abbiamo disposto dei quadri e delle piante per rendere l’ambiente più accogliente. Abbiamo realizzato anche una piccola stanza dove fare una prima accoglienza degli ospiti, rispettando la loro privacy".

Il presidente della Caritas, Don Marco Di Giorgio ripercorre poi le tappe della nascita della mensa pesarese: "Possiamo dire che era già presente già nel primo dopoguerra, quando venivano distribuiti i viveri di prima necessità – dice -. Uno spazio che rimane fedele a sé stesso ma che ha la capacità di rinnovarsi costantemente. Oggi possiamo dire che questi spazi danno proprio una sensazione di casa". Dopo la benedizione, è il vescovo Salvucci a concludere: "Mi ha colpito moltissimo – dice – che all’interno dei nuovi locali c’è un angolo dedicato ai giochi di società. Il mio sogno, in futuro, è che qui non ci siano soltanto volontari che servono a tavola ma anche persone che abbiano voglia di socializzare e fare amicizia con gli ospiti". Alice Muri