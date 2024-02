Rinasce piazza della Repubblica. Montecchio si tirerà a lucido

Duecentomila euro per riqualificare la piazza della Repubblica di Montecchio a Vallefoglia. L’investimento è stato annunciato dal sindaco Palmiro Ucchielli e dall’assessore ai lavori pubblici e l’arredo urbano Angelo Ghiselli, infatti la giunta ha stanziato le risorse per la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e il miglioramento della pedonalizzazione di piazza e delle aree ad essa adiacenti. In particolare, precisa Ucchielli, con questo ulteriore investimento, l’amministrazione comunale intende sistemare l’intera piazza, dai camminamenti pedonali a fianco del Parco Volponi e l’intera via della Libertà che conduce alla chiesa santa Maria Assunta. "L’intervento – aggiunge il sindaco –, è rivolto prima di tutto a garantire una maggiore sicurezza a tutti i cittadini che quotidianamente frequentano piazza della Repubblica con i suoi numerosi negozi, bar e le tante attività commerciali presenti, oltre che a migliorare il decoro e la viabilità dell’intera zona. La piazza è una delle principali del Comune di Vallefoglia, dove ogni giorno oltre al mercato agricolo che si svolge il mercoledì mattina, è luogo di incontro e di intrattenimento non solo di tutti gli abitanti della frazione ma anche di quelli delle zone limitrofe che vi trovano alcuni dei principali servizi pubblici e privati e per questo merita di essere ulteriormente valorizzata e riqualificata", conclude.

fra. pier.