La rinascita di Melissa violentata fuori dalla disco: “Ora aiuto le altre donne"

Pesaro, 25 novembre 2023 – Nel volto le si leggeva ancora molto dolore ma anche tanta forza di volontà. Quella necessaria per ripercorrere la serata a cavallo tra l’11 e il 12 giugno del 2022, quando un uomo di 24 anni, un albanese residente a Montecchio, ha deciso di abusare del corpo di Melissa Scoccimarro a due passi dal Malindi di Cattolica. La 22enne, che sogna di diventare psicologa, oggi usa il suo dolore per aiutare altre donne che come lei sono state vittime di violenza.

Come inizia il suo incubo di quella maledetta sera?

"Ero con il mio gruppo di amici quando ad un certo punto mi si avvicina questo ragazzo che mi invita a fare una passeggiata fuori dal locale. Io accetto. Usciamo dal locale, passeggiamo e parliamo. L’inferno inizia non appena arrivati in una stradina: mi rendo conto che non c’è nessuno nei dintorni e lui inizia a strattonarmi, tirarmi, trascinarmi verso un luogo ancora più buio. Voleva andare dietro a dei cespugli e io, con tutta la forza e la voce che avevo, ho provato ad oppormi. Ma lui era più forte di me".

Le sue grida non le ha sentite nessuno?

"Lui sapeva che lì nessuno ci avrebbe sentiti e visti, e così è stato. Io ero totalmente nel panico, il mio unico pensiero era quello di liberarmi da lui ma non trovavo una via di fuga. Urlavo, lo imploravo di fermarsi, piangevo ma nulla. Era impassibile. Si è fermato solo dopo aver portato a termine il suo scopo".

A quel punto che ha fatto?

"Ho pensato ‘o adesso o mai più’, avevo paura che mi ammazzasse. L’ho spintonato e sono corsa via terrorizzata con la poca forza che mi rimaneva in corpo. Correvo e correvo verso la discoteca fino a quando non ho incontrato una mia amica, io piangevo a dirotto, non riuscivo nemmeno a parlare. A quel punto i miei amici hanno capito che era successo qualcosa di grave, uno di loro si è avvicinato al ragazzo che poco prima aveva abusato di me per chiedergli informazioni sull’accaduto fino a quando questo non gli ha sferrato un cazzotto anche a lui. Poi è scappato con altri amici".

Ha avuto paura a denunciare l’accaduto?

"L’unica cosa che mi ha spinto a denunciare subito è stato l’istinto di protezione che ho avuto nei confronti del mio amico. Ma avevo paura di non essere creduta, mi chiedevo ripetutamente che cosa avessi fatto di male per ricevere quel trattamento. Mi sentivo colpevole".

L’8 giugno di quest’anno si è concluso il processo a carico del suo violentatore che ora è ai domiciliari. È stato condannato a 4 anni e 2 mesi e ha presentato un ricorso in appello. Ha paura di dover ricostruire un’altra volta quell’incubo?

"Fortunatamente ho iniziato ad ottobre 2022 un percorso di psicoterapia che mi sta aiutando a superare questi traumi. La prima volta che sono entrata in aula e l’ho rivisto è stato difficile, ma in quel momento era lui ad aver paura di me. Non ha alzato lo sguardo nemmeno un secondo. Non sarà facile ricostruire tutta la storia, come non è facile parlarne apertamente nemmeno oggi, ma il mio obiettivo adesso è aiutare tutte le donne che come me hanno vissuto questo inferno".