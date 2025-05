"Ringraziamo dal profondo del cuore tutto il reparto di Fisiatria dell’Ospedale"

Riceviamo una lettera di ringraziamento al reparto di fisiatria del nosocomio urbinate.

In questi tempi difficili in cui vengono messe in dubbio professionalità, autorevolezza, ruoli e competenze, dalla scuola alla sanità, desidero ringraziare dal profondo del cuore le doti professionali e umane dimostrate dal personale tutto del reparto di Fisiatria dell’Ospedale di Urbino e in particolare dalla coordinatrice delle attività riabilitative, Katia Biagi. Doti che si sono rivelate fondamentali in momenti che vanno oltre la normale routine di un lavoro che non può mai permettersi un calo di attenzione e al quale credo debba andare il continuo plauso di tutti i cittadini, nella quotidianità e non solo quando siamo chiamati dall’ansia e dalla disperazione a considerarli ‘angeli’, come avvenuto ai tempi del covid e di cui purtroppo ci si dimentica presto. Ma più che di angeli abbiamo bisogno di persone serie, capaci ed empatiche e a tutte queste persone della fisiatria di Urbino, va il mio grazie più sincero.

Katia Petrolati, Urbino