"Ringrazio la città per quel che mi ha dato"

Una studentessa dell’Ateneo ci ha scritto una lettera al termine del suo percorso formativo.

* * *

Sono Laura Ciccioni, una ragazza disabile sulla sedia a rotelle. Qualche giorno fa il 22 febbraio scorso, con il conseguimento della laurea magistrale ho concluso la mia meravigliosa esperienza universitaria a Urbino, nel corso di questi anni ho avuto modo di approfondire la letteratura, la mia grande passione e di realizzare il mio sogno di diventare una letterata. Ci tenevo quindi a rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile quest’avventura straordinaria. Dopo una lunga carrellata di lezioni, esami ed esperienze, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine verso ognuno. Ringrazio tutto l’Ateneo: il Magnifico Rettore, tutto il dipartimento Distum, i responsabili universitari che si sono interessati al mio desiderio di frequentare la facoltà, i referenti handicap che si sono sempre dimostrati gentili e disponibili.

Ringrazio i miei compagni di corso tutti, sia della triennale che della magistrale, per avermi accolto sempre con il sorriso e con grande rispetto e gentilezza, ringrazio i miei tutor per il loro prezioso aiuto. Sarò sempre grata ai professori che mi hanno accompagnato in un bellissimo percorso fatto di cultura e conoscenza. Con questo mio traguardo ci tengo a dimostrare che la disabilità non deve essere sinonimo di sconfitta e rassegnazione e una persona con difficoltà non deve essere discriminata ne deve rassegnarsi.

Si può realizzare tutto, basta crederci, a seconda delle passioni e delle capacità di ognuno. Al momento non so ancora di preciso dove mi condurrà il futuro: sono certa che la letteratura mi ha stregato e mi ha salvato da una condizione tutt’altro che semplice, perché nelle storie si può trovare quella libertà che non sempre è garantita nella tanto dura e difficile realtà.

E ringrazio Urbino che mi ha fatto raggiungere la mia più grande passione, dimostrandomi che bisogna sempre inseguirla con ogni mezzo, tra le sue stradine che vibrano d’amore per la letteratura e la storia.

Laura Ciccioni