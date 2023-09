"Ringrazio medici e personale sanitario. Che il vostro comportamento sia di esempio"

Caro Carlino, è passato del tempo ma coloro che abbiamo sempre chiamato "gli angeli" durante il lockdown continuano ad operare tutti i giorni. Ringrazio oggi per efficienza e tempismo gli operatori del 118. Un ringraziamento particolare al direttore della Cardiologia-Utic Giovanni Tarsi, ai medici, alla caposala e a tutto il reparto. Ringrazio l’amica Giuliana Lazzari per il suo interessamento come supporto morale. Il dottor Valentini per la sua professionalità e il suo timido, riservato e costante supporto che lo distingue. Che il vostro comportamento sia esempio di per tutti.

C. O., Pesaro