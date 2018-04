Pesaro, 29 aprile 2018 - Sicilia, Campania, Lombardia ma anche Svizzera, Russia e Argentina. Vengono da tutte le parti del mondo gli oltre 10mila fedeli che ieri hanno preso d’assalto l’Adriatic Arena che, fino al 1 maggio, ospiterà la XLI Convocazione nazionale dei gruppi di comunità del Rinnovamento dello Spirito Santo. Un movimento ecclesiastico che conta oltre 200mila persone tra tutte le diocesi italiane, aggregate in oltre 1.900 gruppi e comunità.

«Siamo stati fortunati a trovare i biglietti – ci spiega Luigi, che da Catania è volato fino a Pesaro – è il primo anno che riesco ad esserci all’evento è un’emozione grandissima». Veterana, invece la signora Marzia che partecipa alla manifestazione da oltre 26 anni: «È un bel momento di confronto perché si incontrano persone provenienti da tutto il mondo – racconta ancora commossa dal discorso inaugurale del presidente Martinez – sono solo da molti anni e in queste persone ho trovato un appoggio morale, grazie a loro non mi sento sola».

Tre giorni di canti, momenti di preghiera e di confronto con testimonianze di ospiti sia religiosi che laici. «Siamo venuti qui dalla Svizzera – racconta un giovanissimo ragazzo che sventola fiero la bandiera della sua nazione – perché per noi il rinnovamento è cambiamento, pace e guarigione. Non si può descrivere l’emozione che si prova frequentando questo gruppo».

C’è chi arriva ancora da più lontano come Tatiana, interprete russa che all’Adriatic Arena ha accompagnato un gruppo di circa 50 persone provenienti da un paesino vicino Mosca.

«Da diversi anni mi occupo di seguire e aiutare i fedeli stranieri, all’inizio era un lavoro ma poi toccando con mano quello si prova stando a contatto con le persone ho deciso di mettermi a disposizione della comunità». Alla manifestazione di Rinnovamento dello Spirito lavorano anche tanti volontari, alcuni di questi sono contraddistinti da una fascia di raso azzurra che espongono a tracolla con orgoglio.

«È il simbolo del nostro operato – racconta fiero Roberto – ci assicuriamo che tutto avvenga in maniera ordinata. Siamo il punto di riferimento di tutti i fedeli che partecipano al convegno, come lo Spirito Santo lo è per noi».

Tra i 10mila dell’Adriatic Arena ci sono persone di tutte le età, anche molti bambini accompagnati per la prima volta dai loro genitori. «Sai perché se qui?»-chiediamo- «perché mi ha portato la mamma», risponde un po’ spaesata Martina di circa 6 anni. Per il primo anno il convegno si svolge a Pesaro, prima ad ospitarlo era Rimini. Un bel colpo per il turismo cittadino, soprattutto per gli albergatori pesaresi che per il ponte del primo maggio hanno registrato il tutto esaurito. «Io e la mia comunità alloggiamo a Riccione – spiega don Alberto – in città non c’era più posto così ci siamo arrangiati a 30km di distanza. Ma è un bene, vuol dire che ci sono tante persone che ancora credono nel Signore».

IL PROGRAMMA - Dopo la preghiera della comunità, la relazione sul tema «Ebbe compassione, Gesù colui che ci libera dai mali» di Giulio Michelini. Si prosegue con l’avvio dell’Azione penitenziale e Confessioni sacramentali e con il dibattito sul tema «Cristo vi ha liberati per la libertà». La seconda sessione dalle 15, dedicata alla Festa della Misericordia sul tema «Ti rinnoverà con il suo amore». Alle 18.30: celebrazione eucaristica