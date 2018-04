Pesaro, 30 aprile 2018 - Terza giornata del 41° Congresso del Rinnovamento dello Spirito. Questa mattina all’Adriatic Arena si sono vissuti intensi attimi di commozione durante il momento del Roveto Ardente di Guarigione, la preghiera di liberazione condotta dal presidente Martinez (VIDEO) davanti a più di 10mila persone intervenute da tutto il mondo alla quattro giorni pesarese. Tra pianti, urla, canti e intense preghiere, alcuni fedeli hanno accusato dei malori e sono stati portati in barella nella sala allestita all’infermeria.

I fedeli hanno scoperto che l’Adriatic Arena può diventare la loro casa per i raduni di perghiera dopo i 38 anni passati a Rimini. L’unico vero problema è la carenza dei posti letto, che costringe al movimento con oltre 140 pullman a soggiornare negli alberghi che da Fano arrivano fino a Rimini. D’altra parte la sovrapposizione con l’Adriatica Cup di basket e le sue 700 squadre impegnate fino al 1 ° maggio non consentiva soluzioni diverse.

Da questo deriva anche il su e giù dei pullman che non crea problemi all’arrivo in giornate festive (anche perché scaglionato ed in orari piuttosto anticipati), ma solo in caso di partenza allo stesso momento. Come può accadere nella giornata di oggi, quando a pranzo, i settemila ospiti torneranno tutti alla rispettiva base alberghiera, il che vuol dire almeno 135 pullman in partenza verso Gabice, Cattolica, Riccione e Rimini e con ritorno al primo pomeriggio. «Diciamo che per ora non abbiamo avuto alcun problema – sottolinea Filippo Colombo, direttore dell’AdriaticArena –, era uno degli aspetti che più preoccupava i nostri interlocutori di Rinnovamento dello Spirito, ma la stiamo gestendo molto bene. Mi dicono che tutti sono rimasti ben impressionati dell’accoglienza e dell’arena. Torneranno».

D’altra parte dopo 38 anni a Rimini, con abitudini consolidate ci potevano stare delle paure al cambiamento. Che paiono ormai superate, anche se le giornate di preghiera proseguiranno fino al 1° maggio all’ora di pranzo. I bilanci definitivi si faranno domani, ma è dato per scontato che il rapporto tra Aspes e Rinnovamento dello Spirito proseguirà. Innanzitutto a novembre, per una convocazione nazionale prevista dall’uno al quattro novembre. E con il ritorno per gli esercizi di preghiera nazionali del prossimo anno previsti nel ponte del 25 aprile. Soddisfatto Luca Pieri, presidente Aspes: «Con questo evento abbiamo superato le centomila presenze. Il nostro obiettivo è migliorare le 350mila dello scorso anno». Alleluja.