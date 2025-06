Rinnovata la convenzione per gli studi tra Università e Arma dei Carabinieri

Una villa romana a Canavaccio? Potrebbe non essere un’ipotesi azzardata, visto che mercoledì, nel corso di alcuni scavi per l’acquedotto, lungo la statale vicino al centro commerciale, sono emersi dei resti dal sottosuolo: si tratta di due basi di colonne e di un acciottolato tra di esse. Essendo questo il secondo lotto di un cantiere in cui, in accordo con la Soprintendenza, è sempre presente un archeologo, non appena è stato effettuato il ritrovamento, per precauzione sono stati interrotti i lavori di posa del tubo, un rinnovamento della rete idrica appaltato da Marche Multiservizi. Delle archeologhe hanno quindi provveduto a isolare i reperti e anche giovedì e ieri hanno proseguito a scavare per indagare ulteriormente la zona. Le due colonne, che sono mozzate, con buona probabilità dovevano sostenere un portale d’ingresso di una villa di campagna, con una strada acciottolata che lo attraversava. Una delle due basi, smossa dalla benna dell’escavatore, è stata portata in superficie. Rimane un’incognita l’epoca dei reperti, che non è da escludere possano essere anche tardoantichi. Il traffico è regolato da un semaforo almeno fino a lunedì, ma spesso si creano code. Diversi residenti hanno chiesto di deviare il traffico, almeno quello pesante, in zona artigianale.

gio. vol.