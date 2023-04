Rinnovati i pascoli all’interno del Poligono militare

Il pascolo nell’area agricolo forestale del Poligono Militare a Carpegna, nel Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, è stato rinnovato. Ad annunciarlo il presidente dell’ente Parco Lino Gobbi. "Ho avuto la conferma che l’iter sta arrivando a conclusione. Abbiamo avuto anche la quantificazione del costo del demanio militare per cui siamo a buon punto e la Toscana ha approvato le convenzioni. Stiamo mettendo assieme tutti gli elementi per arrivare ad attivare il pascolo come tutti gli anni".

Cosa significa questo rinnovo. "Si tratta di pascoli secondari, ovvero gestiti dall’uomo perché altrimenti la natura riprenderebbe la sua condizione. Noi difendiamo l’habitat assieme agli allevatori perché gli animali al pascolo sono fondamentali. Assieme a loro infatti abbiamo deciso di investire parte delle risorse della Regione per tenere pulite le praterie. Questo ci dà grande soddisfazione, da un anno abbiamo un nido di aquila sul Sasso Simone ed è la prima volta che accade. Avendo un aumento di presenze, come fauna e avifauna, in cima alla catena alimentare vuol dire che c’è una condizione naturale molto attiva e propositiva. Dal punto di vista della natura è importantissimo. Sul tema sociale ci sono molti allevatori e sono il nucleo economico e rurale che da sempre vive questi territori. Si tramandano di famiglia in famiglia ed è una attività che si è trasformata. Dal punto di vista economico migliaia di animali al pascolo significano prodotti di altissima qualità".

Tutto è stato avviato da Carpegna e i tempi sono stati rispettati per raggiungere l’obiettivo grazie al lavoro degli uffici dell’ente e all’interessamento di Mirco Carloni. "L’onorevole Carloni è sempre stato molto vicino ai nostri territori, come quando era assessore all’agricoltura e vice presidente della Regione Marche per la valorizzazione del territorio. E anche in questo percorso per attivare il percorso pascolivo".

Francesco Pierucci