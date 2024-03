Rinnovato l’accordo con Villanova

È stato rinnovato l’accordo tra l’Università di Urbino e l’Ateneo americano di Villanova. Lunedì pomeriggio il rettore di UniUrb Giorgio Calcagnini ha incontrato il prorettore dell’Università americana di Villanova, Patrick Maggitti. La visita è stata l’occasione per rinnovare l’accordo di partenariato tra i due Atenei che facilita la mobilità internazionale e i programmi di scambio che coinvolgano docenti e studenti.

"In questo modo - ha detto il rettore, Giorgio Calcagnini - rafforziamo il rapporto che si è instaurato già dal 2012 tra le nostre Università nell’ambito del corso di studi in Business Culture in the Italian Context diretto dalla professoressa Antonella Negri. In realtà - ha aggiunto il rettore - le relazioni tra i due Atenei risalgono ad ancora prima, al 1992, anno in cui proprio qui a Urbino la Villanova University attivò un corso estivo". fra. pier.