Fano, il rinnovo del passaporto è un’impresa: "L’appuntamento? Passi il 20 dicembre"

Il commissariato di Fano (foto d’archivio)

Fano, 9 febbraio 2023 – Anche al Commissariato di Fano rinnovare o ritirare un nuovo passaporto è diventata una vera odissea. Ci vogliono infatti tantissimi mesi per ottenere un appuntamento. Decisamente troppi. Noi ieri ci abbiamo provato e dopo un lungo percorso a ostacoli in Rete, siamo riusciti a trovare il primo posto utile per il 20 dicembre 2023 alle ore 12. Fra 316 giorni.

Tutto è cominciato con una ricerca su Google. Abbiamo digitato "rinnovo passaporto Fano". Il primo risultato è stato servizi-cittadino.com/passaporto/richiesta/4179/Fano un sito che ricordando che "questo non è il sito ufficiale per le richieste di passaporto. Ufficiale: www.poliziadistato.it" offre comunque valide informazioni sul processo di rinnovo del passaporto e spiega che: "Se hai la residenza nel comune di Fano, nella regione Marche, puoi richiedere o rinnovare il tuo passaporto nella tua Questura di riferimento. Per comune di Fano contattare Questura Pesaro Urbino - Ufficio Passaporti". Accanto c’è il numero di telefono: 0721386111. Chiamiamo.

“Buongiorno, per rinnovare il passaporto come si fa?". "Deve entrare nel portale informatico della questura - ci risponde il piantone della Questura - e al suo interno trova tutte le indicazioni per i documenti che servono e il link per ottenere la prenotazione". Quanto tempo ci vorrà? "Dipende da quando trova posto per la prenotazione". Seguiamo le indicazioni che ci sono state fornite, ripartendo da Google dove digitiamo: "Questura di Pesaro". Arriviamo sul sito e leggiamo: chi siamo, dove siamo, area stampa, multimedia, banche dati, scrivici. Capire dove andare a sbattere la testa per prenotare un appuntamento non è semplice. Scrollando la pagina da pc, in fondo troviamo finalmente la scritta "Per il Cittadino" e il primo link è proprio "Passaporto". Entriamo e anche qui, tra mille informazioni, non si capisce cosa fare. Clicchiamo sulla scritta azzurra "Rilascio passaporto" a metà del testo. Si apre un’altra pagina tutta scritta, in cui a metà "galleggia" il link https://www.passaportonline.poliziadistato.it con l’indicazione che si può accedere "con SPID/CIE per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda, eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia".

Entriamo con lo spid e con nostra sorpresa si apre direttamente il calendario di dicembre 2023. Prima data utile il 20, alle ore 12. Per fortuna non avevamo in programma un viaggio a breve termine. Perché secondo un sondaggio condotto da Assoviaggi, l’associazione del turismo organizzato Confesercenti, l’ingorgo passaporti avrebbe già fatto saltare al 30 gennaio 2023 circa 80mila viaggi organizzati .

"A noi non è mai capitato perché nel momento in cui una persona decide di prenotare, solitamente - spiega Lucia dell’Agenzia Viaggi Lisippo - con la conferma di prenotazione che diamo al cliente, il cliente riesce ad ottenere il passaporto per tempo. Ad ogni modo l’iter crea a tutti un disagio. Ultimamente infatti ci capita sempre di dover attivare questa procedura, per chi ha il passaporto scaduto. I tempi poi per ottenerlo cambiano a seconda di quando è il viaggio. C’è da dire che in commissariato sono sempre disponibili, ma per noi è un lavoro in più perché la procedura online è davvero molto macchinosa e alla fine ci capita quasi sempre di doverla fare noi per i nostri clienti".