Rinviata la maxi festa per Valentino

"TavulliaVale", la grande festa prevista per domani, nel corso della quale era in programma anche la consegna delle chiavi della città a Valentino Rossi, non si terrà a causa dell’alluvione. "E’ stata una decisione sofferta – ha comunicato il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci – ma, insieme a Valentino Rossi, alla VR46, a Sky e a tutta la macchina organizzativa che da settimane sta lavorando, abbiamo ritenuto opportuno rinviare l’evento. La tragedia che si sta consumando a pochi chilometri da noi ci impone questa scelta per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro cari. La consegna delle chiavi della città a Valentino dovrebbe essere un momento di festa e in questi giorni non lo sarebbe stato. Senza contare che in queste ore tutta la macchina comunale è costantemente al lavoro per cercare di porre rimedio ai danni".