Rinviata la ’Piano . Marina Country Fest’

E’ stata rinviata al prossimo weekend, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, l’edizione d’esordio della ‘Piano Marina Coutry Fest’ che era in programma per oggi e domani. A far decidere per il posticipo sono state le previsioni meteorologiche che mettono pioggia per entrambe le giornate. Invariato il programma che verrà sviluppato, con l’appuntamento, a partire dalle 18, nel prato di fronte alla sede del circolo Acli di Piano Marina, dove verrà realizzato un allestimento ‘campagnolo’, per raccontare e rivivere le feste di una volta, con tanto di toro meccanico.