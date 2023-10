Rinviata la presentazione del romanzo “L’ultima custode“ scritto da Giovanna Renzini

Per indisposizione dell’autrice, la presentazione del romanzo “L’ultima custode” di Giovanna Renzini (Bertoni Editore, 2023), prevista per domani pomeriggio alle ore 16,30 in piazzetta Esedra Ciacchi a Pesaro, è stata rinviata. A breve verrà definita una nuova data. Il romanzo “L’ultima custode” è disponibile sul sito della casa editrice www.bertonieditore.com ed è ordinabile in tutte le librerie fisiche e online.