Rinviato il Sigillo d’Ateneo a Lamborghini

Questo pomeriggio l’Università di Urbino doveva conferire la propria massima onorificenza, il Sigillo d’Ateneo, all’imprenditore ferrarese Tonino Lamborghini, fondatore della Tonino Lamborghini Style and Accessories e figlio di Ferruccio, che creò l’omonima casa automobilistica di lusso nel 1963.

L’appuntamento era per le ore 16 nell’Aula magna del Rettorato (via Saffi, 2), ma l’improvviso allarme creatosi per le condizioni meteo odierne ha indotto l’Università, al pari delle scuole, a sospendere le lezioni e a rinviare la cerimonia con Lamborghini. La cerimonia era particolarmente attesa per ascoltare l’imprenditore ferrarese, soprattutto la sua “lectio magistralis“ dedicata al suo lavoro nel campo del brand.

“Tonino Lamborghini: un esempio di brand extention“ era infatti il titolo della lectio, che è però solo rinviata. L’Università comunicherà nei prossimi giorni la nuova data per lo svolgimento della cerimonia.