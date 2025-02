Rinviato l’evento con Violante

E’ stata rinviata la presentazione del libro ‘Ma io ti ho sempre salvato’ dell’on. Luciano Violante che era in programma per oggi pomeriggio al teatro Angel Dal Foco di Pergola. Alla base del posticipo una indisposizione del Presidente emerito della Camera dei Deputati, 83enne, che, comunque, ha voluto fissare subito il giorno del nuovo appuntamento, concordandolo insieme all’on. Antonio Baldelli per venerdì 4 aprile, sempre alle 17,30 e sempre all’Angel Dal Foco. Violante converserà con Baldelli e con il professor Sergio Belardinelli, docente all’Università Alma Mater di Bologna.