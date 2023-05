Rinviato per maltempo il nuovo mercato contadino

Tutto rinviato per il maltempo. La nuova fiera dei produttori agricoli di Cartoceto denominata "Viva Viva il mercato contadino", che doveva essere inaugurata oggi pomeriggio in piazza, è stata rimandata a sabato prossimo 3 giugno: "Abbiamo deciso di aspettare ancora sette giorni – spiega il coordinatore Vittorio Beltrami da cui è nata l’idea poi appoggiata subito da Comune, pro Loco e altri produttori – per rimediare ai disastri del tempo. Il primo taglio del fieno sarà inutilizzabile. Ortaggi e frutta hanno subìto danni ingenti. Bisogna ripulire le strade, le stalle. Ma per sabato saremo pronti". Il mercato sarà il primo e secondo sabato del mese dalle 16 alle 21 in piazza a Cartoceto: "Avremo bancarelle dove si potranno assaggiare i prodotti ed eventualmente acquistarli. Ci saranno frutta, verdura, formaggi, olio, cicerchia e molto altro. Vogliamo rifare della piazza un luogo di festa come è accaduto per secoli con la fiera di San Bernardino. Vorremmo proporre alle famiglie di venire qui, stare all’aria aperta, in piazza, visitare il paese, fare una passeggiata e ascoltarci. Un mercato contadino dal produttore al consumatore".

d.e.