Rio Salso ’mira’ in alto. Nel 2026 il mondiale bis nel tiro al volo Compak

Torna dopo cinque anni la cena sociale del Tav San Martino di Rio Salso. La società fondata e gestita da 52 anni dalla famiglia Pacassoni, che è un punto di riferimento assoluto, anche a livello nazionale dello sport del tiro a volo. "Dovevamo festeggiare un titolo mondiale e tanti risultati conquistati in questi anni, dove, però, molto è cambiato", dice ai soci ed ai tiratori al ristorante "Cavaliere", Alberto Pacassoni, che gestisce per la famiglia l’impianto. Intanto la società ha colto l’occasione per festeggiare i suoi campioni ed in particolare Davide Fedrigucci da Urbino, 49 anni, campione mondiale paraolimpico in carrozzina, nel settembre scorso a Brno. Per festeggiarlo è arrivato Luciano Rossi, presidente nazionale della Fitav e presidente dell’International Shooting Sport Federation, proveniente da una Monaco seppellita dalla neve, che ha voluto a tutti i costi celebrare l’occasione con una fotografia (nella foto) con il campione iridato insieme alla vice sindaca della città ducale Marianna Vetri, al presidente regionale del Coni Fabio Luna, ad Alberto Pacassoni e soprattutto al presidente della società Oliviero Pacassoni, anche lui da quasi cinque anni in carrozzina per un incidente di caccia. "Questa è una società fantastica, gestita da una famiglia incredibile – ha detto Luciano Rossi –, che è capace di organizzare ogni manifestazione delle discipline della Fossa o del Compak Sporting. L’avere con noi un campione mondiale paraolimpico è la conferma dell’attività sportiva che si esercita ad Rio Salso".

Va detto, se ci fosse bisogno di una conferma, che proprio in questo fine settimana si sta disputando una gara di Fossa olimpica da 50 piattelli, valida come secondo Memorial Italino Mulazzani, l’imprenditore edile di Montegridolfo che è stato per molti anni vice presidente della Tav San Martino e i cui figli Fabio e Orietta hanno partecipato alla cena sociale.

Non solo. Altre straordinarie novità incombono. Se nel 2018 la organizzazione del campionato mondiale di Compak Sporting fu il materializzarsi di un sogno di Oliviero e di tutta la famiglia, non è ancora ufficiale ma abbastanza vicino al vero che Oliviero Pacassoni e la sua famiglia (la moglie Marta, i figli Michela, Alberto ed Elena) potrebbero organizzare a Rio Salso, un secondo mondiale della categoria Compak nel 2026. Dall’agosto del 2018 passerebbero otto anni e il bis sarebbe più di un miracolo organizzativo. D’altra parte un poligono costantemente adeguato e il più possibile in termini ambientali sostenibile, appare la scelta più naturale per dare una risposta concreta ai problemi delle società sportive.

"E’ la risposta a chi pensa che una riforma dello sport italiano debba per forza essere punitiva per un movimento con grande rilievo sociale – dice Fabio Luna –, capace nel 2021 di conquistare 289 podi mondiali, olimpici e continentali, risultato la seconda nazione al mondo dietro gli Usa". Un brindisi e tanti applausi per Oliviero Pacassoni, un uomo che non si arrende.

Luigi Luminati