Riorganizzazione delle scuole: il rischio è che a decidere sia Roma

Il problema della riorganizzazione delle scuole, il cosiddetto dimensionamento, è talmente spinoso che se non si troverà una quadra nelle Marche, da Roma arriverà il commissario straordinario, nominato dal ministero dell’Istruzione. La riunione di ieri mattina in Provincia, tra politica e sindacati in via Gramsci, risolta in nulla di fatto, non fa che avvitare la situazione.

Il presidente Paolini ha aggiornato la riunione: "Grazie ad una proroga ci sarà tempo fino al 29 novembre – spiega Riccardo Rossini, presidente dell’associazione nazionale presidi – per inviare alla Regione il piano del dimensionamento provinciale. E’ chiaro che dobbiamo trovare una quadra, altrimenti il commissario deciderà al posto dei diretti interessati".

Perché è così difficile prendere decisioni? Più sindaci, soprattutto dell’entroterra, stanno con le antenne dritte per paura che a venire meno possa essere un preside della scuola che opera sotto il loro campanile. La complicazione è in termini di gestione dell’Istituto: per l’utenza, non vuol dire dover trasferire i figli da una parte all’altra perché nessun plesso scolastico rischia la chiusura. Piuttosto può accadere di ritrovarsi presidenza e segreteria nella sede di un’altra scuola. Facendo un esempio, tra le ipotesi che sono al centro del dibattito attuale, c’è la riorganizzazione dell’Istituto Celli di Cagli: "Attenzione sono solo ipotesi, nulla di deciso: se ne sta discutendo" rimarca Rossini. Lo scenario prefigurato, confermato da Rossini, vedrebbe gli studenti dell’alberghiero continuare a fare lezione a Piobbico, ma se avessero bisogno di segreteria e presidenza potrebbero dover andare ad Urbania, perché l’Accili diventerebbe la loro preside. Così come gli studenti del tecnico commerciale “Celli“ continuerebbero ad andare a scuola a Cagli, ma se avessero bisogno del preside o della segreteria dovrebbero rivolgersi a Fossombrone, dove starebbe la nuova regìa amministrativa. Oppure, un’altra strategia per il “Celli“ sarebbe quella si trasformarlo in un Omnicomprensivo: unire l’Istituto superiore da 341 studenti con l’Istituto comprensivo “Tocci“, da 672 alunni.

"Le famiglie non si accorgeranno del cambiamento, ma è chiaro che ne va dell’efficienza della macchina scolastica" commenta Rossini che tira in ballo l’esperienza di Mercatino Conca. L’Istituto comprensivo è stato gestito da un preside a scavalco con un’altra scuola con sede a Pesaro. "La scuola funziona meglio – osserva Rossini – se si evita a presidi, amministrativi ed insegnanti di girare come le trottole tra luoghi tra loro diversi e distanti". Altra scuola che potrebbe avere presidenza e segreteria altrove è Macerata Feltria.

"Le ipotesi di cui si discute sono proposte dell’Ufficio scolastico regionale – osserva Rossini – a cui va il merito di aver mosso le acque. La politica regionale è fuori tempo massimo. L’auspicio è che si possa invece cogliere l’opportunità del dimensionamento per una serie riorganizzazione territoriale dell’offerta didattica in provincia".