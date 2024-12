Riorganizzazione educativa 0-6 anni: statalizzazione delle materne a Pesaro

La riorganizzazione dell’offerta educativa 0-6 anni procede a colpi di delibere. Nelle ultime tre sottoscritte dalla giunta Biancani emergono dettagli riguardo alla statalizzazione delle due materne “Il Giardino Fantastico“, di via Madonna di Loreto e La Giostra di via Filzi. Entrambe le materne citate passeranno dalla gestione comunale a quella statale: la prima entrerà a far parte dell’Istituto comprensivo Leopardi, mentre la seconda diventerà parte dell’Istituto comprensivo Olivieri.

"I 16 bambini dell’Infanzia statale di via Fermi – spiega l’assessore Camilla Murgia – con i nuovi iscritti, tra i 3 e i 6 anni, andranno tutti in via Madonna di Loreto, al Giardino Fantastico. In particolare ricordo che entrambe le materne toccate dalla statalizzazione saranno interessate dalla persistenza di servizi comunali come il coordinamento pedagogico e la sezione Primavera".

La graduale statalizzazione che coinvolgerà il personale de La Giostra e il passaggio allo Stato della fascia 3-6 anni de Il Giardino Fantastico, libererà, nel giro di tre anni, risorse che potranno essere impegnate nel potenziamento del servizio 0-3 anni, anche in virtù della costruzione di un nuovo asilo nido alla Torraccia.

La replica alla FlCgil – che si è allarmata riguardo alla ricaduta occupazionale legata alla statalizzazione – ci sta: "La riorganizzazione dell’offerta 0-6 anni dei prossimi anni scolastici, è stata fatta per reagire ai tagli dello Stato e sostenere le scelte a favore della fascia 0-3" dicono sia Murgia che il sindaco Andrea Biancani.

"Nel rivolgerci ai sindacati che hanno paventato lo spostamento delle maestre comunali dell’infanzia ai nidi – continuano – precisiamo che da parte dell’amministrazione non c’è mai stato un riferimento a questo passaggio. Lo spostamento di cui abbiamo parlato riguarda solo la capacità di spesa, come riportato dalle delibere, le quali riportano che gli investimenti si riducono nelle scuole dell’infanzia per potenziare quelli dei nidi; il personale dell’Infanzia verrà riassorbito tra le materne comunali; mentre quello dei nidi verrà potenziato".

In pratica Murgia e Biancani rigettano l’accusa dei sindacati che hanno parlato di un’azione di demansionamento qualora le insegnanti in esubero nelle materne fossero riconvertite in educatrici nei nidi. Ma per le maestre comunali dell’Infanzia, a tempo indeterminato, questo orizzonte non è nemmeno pensabile, per legge. Murgia ha verificato che il problema occupazionale non si creerà nemmeno per la parte di insegnanti, dipendenti della Cooperativa.

Un’altra novità riguarda i requisiti che influiscono sulle graduatorie per l’iscrizione dei propri pargoli. "Ai genitori che lavorano con turni in notturni (infermieri, forze dell’ordine...) il regolamento riconosce un punteggio, da sempre. Da quest’anno abbiamo previsto di riconoscere anche due punti in più in caso di mestieri e professioni con la reperibilità notturna. In ultimo ricordiamo che per compilare la domanda insieme agli operatori, in caso di dubbi o domande è possibile recarsi negli uffici dei servizi Educativi del Comune – via Mameli 9, 3° piano – e su appuntamento il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 11; il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17).

Solidea Vitali Rosati