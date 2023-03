Riparatore di utensili, pneumatici e batterie

Azienda con sede a Pesaro ricerca un tecnico riparatore di piccoli utensili pneumatici e batterie, con orario lavorativo a tempo pieno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Al candidato verrà affidata anche la gestione e il controllo del magazzino dell’azienda. Gli strumenti che saranno maggiormente utilizzati dal candidato sono: fissatrici, chiodatrici, utensili pneumatici e transpallet. È gradita, ma non indispensabile, esperienza nel settore. È richiesto, invece, il possesso di diploma riferito alla scuola superiore, un’ottima conoscenza della lingua italiana e conoscenza base di quella inglese oltre che conoscenze informatiche e riferite al pacchetto office. L’azienda accetterà solo candidati patentati e automuniti. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Per contattare il centro dell’impiego di riferimento in grado di dare info a riguardo: email [email protected] o al numero 0721 6303813.