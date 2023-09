Riparte il coro San Carlo L’ensemble a Santa Croce

Anche il Coro San Carlo, uno dei più antiche prestigiosi di Pesaro è tornato all’attività concertistica. L’ensemble corale, che vede la direzione musicale del Maestro Salvatore Francavilla, ha ripreso infatti dopo la pausa estiva la sua attività concertistica e di studio e domenica (alle ore 18), è stato invitato a partecipare alla grande festa della parrocchia della Chiesa di Santa Croce, in via Lubiana.

Il maestro Salvatore Francavilla dirigerà il coro mentre il maestro Colapinto siederà all’organo.

"Un concerto che avremmo dovuto tenere nel 2020, in occasione del 40esimo della Parrocchia e dei suoi volontari, ma che recuperiamo con piacere ora - commenta il maestro Claudio Colapinto, direttore artistico del coro – e sarà questa un’occasione per presentare il nostro "best off" del repertorio di musica sacra, tra cui "Ave Verum Corpus" in due versioni diverse e altri autori del 700. Abbiamo pensato di proporre musica sacra sì, ma popolare, il cui linguaggio sia facilmente comprensibile a tutti, per un coinvolgente momento di elevazione spirituale. È sempre un grande onore per noi collaborare con le istituzioni cittadine e ringraziamo Don Mario Florio e tutti i suoi collaboratori per questo invito". Un concerto che sarà anche occasione per rinnovare ed estendere l’invito a quanti vogliano mettersi in contatto con il Coro San Carlo per sperimentare l’emozione del canto corale. "Il coro è aggregazione, condivisione, socialità. - conclude Colapinto - Si potrebbe quasi dire che la nostra missione è proprio quella di usare la musica come veicolo privilegiato per unire canto e amicizia in un legame inscindibile". Per ulteriori info 340.6173342 oppure scrivere mail a: [email protected]