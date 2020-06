La cultura non si ferma col Coronavirus. Può cambiare formula ma a lei non si può rinunciare perché ne abbiamo bisogno. Ora più che mai. Dunque è confermato anche il Festival di Giornalismo Culturale di Urbino, ideato e diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, giunto all’ottava edizione e dal tema "Cultura e Scienza"....

L’apertura, il 9 ottobre, sarà nella Sala del trono di Palazzo Ducale con la lectio magistralis "Passato, Presente" dello scrittore Marco Malvaldi.

A seguire come saranno presentati i risultati della ricerca nazionale dell’Osservatorio News-Italia, laboratorio dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino che monitora da 10 anni il comportamento degli italiani rispetto all’informazione culturale. Il focus sarà su "informazione culturale e scienza" con un approfondimento su come gli italiani hanno ricevuto e percepito l’informazione del Covid. Fra gli item indagati dall’Osservatorio ci sono il rapporto fra scienza e letteratura e scienza e fede.

Sara approfondito e analizzato il rapporto tra scienza e fede con la lectio magistralis del 10 Ottobre presso il Monastero di Fonte Avellana. Tenuta dal filosofo e teologo Vito Mancuso.

La mattina seguente il fisico, divulgatore scientifico e scrittore Guido Tonelli terrà la terza lectio del Festival raccontando il rapporto tra lentezza e velocità. Tonelli è stato uno dei protagonisti nella scoperta del bosone di Higgs. L’evento dovrebbe essere aperto al pubblico, seguendo i protocolli di sicurezza, in ogni caso lo si potrà seguire in streaming. Tutte le informazioni ed il meglio delle passate edizioni sul sito www.festivalgiornalismoculturale.it .

Francesco Pierucci