Ripetitori 5G, Cattabrighe sul piede di guerra: "Comune silente, decidono tutto i gestori"

Torna a protestare il Comitato No antenne di Cattabrighe, dopo aver ricevuto risposte che definisce "non esaurienti" e "pilatesche" da parte del Comune, in merito all’installazione dei ripetitori 5G nel quartiere, vicino alle case e sul relativo piano antenne.

"Contestiamo le considerazioni del dirigente all’Ambiente del Comune di Pesaro – spiega in una nota il Comitato – in quanto l’autorità comunale ha omesso di interpellare i cittadini prima di emanare il piano antenne e non potrà essere un’assemblea pomeridiana online, come proposto, a raccogliere le nostre istanze". Il Comitato ritiene inaccettabile anche che "la verifica dei siti alternativi proposti per l’installazione delle antenne venga demandata al Comitato quale interlocutore con i gestori interessati". Ed in merito aggiungono: "E’ l’autorità comunale che, a tutela della salute e dell’interesse dei cittadini, si deve fare carico di verificare l’idoneità dei siti alternativi indicati dal Comitato. Ad oggi l’assessore all’Ambiente Anna Maria Conti non ci ha ancora convocato per un confronto – dicono -. Data l’urgenza, determinata dallo scioglimento del consiglio comunale per nuove elezioni e dal fatto che il piano approvato a dicembre scorso sia scaduto il 31 marzo, riteniamo inammissibile attendere la verifica della idoneità dei siti alternativi indicati, in quanto ciò potrebbe consentire ai gestori di installare antenne nei siti contestati dai cittadini". E conclude: "Se permarrà il silenzio da parte dell’amministrazione, siamo pronti a contestare ogni eventuale installazione di antenne nelle sedi giudiziarie e con azioni pubbliche".

A rispondere al Comitato No antenne di Cattabrighe è la stessa assessora all’Ambiente, Anna Maria Conti: "Il Piano antenne che abbiamo approvato in consiglio comunale ha già individuato per quella zona i siti di via Scrivia e di via Adda, per l’installazione degli impianti. Abbiamo condiviso il piano con il quartiere, ma il Comitato ci ha detto che non è d’accordo con questa individuazione. Per questo abbiamo chiesto loro di farci delle proposte alternative".

L’assessore aggiunge: "Voglio comunque tranquillizzare tutti che il Piano antenne rimarrà comunque in vigore finché non saranno rivalidate nuove proposte. Ricordo che l’ente locale ha potere molto limitato su questo tema e su 100 richieste che avevamo ricevuto, nell’approvazione del piano siamo riuscite a portarle a 35, di cui 28 su suolo pubblico. In questo modo siamo riusciti anche a coprire il 75% del fabbisogno totale del fondo elettromagnetico". E conclude: "Il problema ora è a livello nazionale, visto che sta per entrare in vigore la legge che in Italia che incrementa i limiti di emissione elettromagnetica, da 6 a 15 volt metro e questo ci preoccupa molto per quelle che potrebbero essere le conseguenze sulla salute della popolazione e dei bambini".