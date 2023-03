Riprende la raccolta di beni materiali da destinare ad Ucraina, Turchia e Siria

Chiamata alla solidarietà. In Urbino è possibile aiutare le persone colpite dalla guerra in Ucraina, come un anno fa, ma anche le popolazioni della Siria e quelle della Turchia travolte dal potente e distruttivo sisma delle scorse settimane. A Urbino è nata una nuova associazione, “Mondo Ies Urbino“, ovvero Imprenditoria Etica Sostenibile, che insieme a “Unsi“, Unione Nazionale Sottoufficiali Italiani, ha avviato un protocollo d’intesa attraverso il quale collaboreranno in maniera costante a supporto delle popolazioni colpite da guerre, conflitti e calamità naturali. "Oggi – spiega Giulio Lonzi segretario e responsabile relazioni Istituzionali dell’associazione “Mondo Ies Urbino“ – viviamo costantemente in emergenza e dopo l’esperienza accumulata l’anno scorso, insieme a Francesco Bonanno, anche lui socio, abbiamo deciso di tornare ad impegnarci in questo nuovo progetto che più ampiamente dirigerà i suoi aiuti in ogni parte del mondo dove sia richiesto un nostro intervento. A dodici mesi di distanza avremmo sperato di non dover tornare a lanciare un nuovo appello, ma invece vista la mancanza di un cessate il fuoco in cui tutti speravamo, nonché l’aggravarsi della crisi umanitaria in Siria e il terremoto in Turchia, siamo costretti a ripeterlo. Insieme a noi di “Mondo Ies Urbino“ e all’Unsi di Pesaro, collaboreranno al progetto anche i ragazzi della Cooperativa sociale Pathos di Urbino".

Angelo Sarrecchia dell’Unsi di Pesaro prosegue: "chiediamo a tutti di tornare a donare, aiuti di prima necessità, coperte, alimenti, strumenti sanitari, pile, sacchi a pelo, gruppi elettrogeni; ma anche materassi, tende da campo e qualsiasi cosa possa essere di aiuto a chi non ha più niente. Da domani e fino a venerdì 31 e dall’1 al 7 aprile al Conad Super Store di via Sasso a Urbino tornerà la colletta alimentare con i nostri volontari presenti per aiutare a reperire quanti più aiuti possibili".

Nel frattempo è stato attivato un centro di raccolta nella l’ex scuola elementare di Trasanni un punto di raccolta aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. È possibile diventare socio volontario scrivendo a [email protected]

fra. pier.