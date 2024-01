Riprenderà il 22 maggio il processo Robur Tiboni

Riprenderà il 22 maggio il processo penale in primo grado riguardante la Robur Tiboni Volley, società di pallavolo urbinate arrivata in Serie A1 femminile tra il 2009 e il 2015, che vede imputati Giancarlo Sacchi, all’epoca presidente, sua figlia Enrica e il marito di lei, Carlo Carciani. Associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, omessa dichiarazione annuale d’Iva e occultamento di documentazione, in concorso e ripetute nel tempo: sono le imputazioni di cui devono rispondere, nel secondo filone giudiziario riguardante gli anni d’oro della Robur.

Nel precedente, tutti e tre erano stati assolti in primo grado. Il secondo processo si sarebbe dovuto chiudere ieri, ma Massimo Di Patria, presidente del collegio giudicante, ha rinviato discussione e sentenza, essendo in procinto di trasferirsi e già gravato di numerose incombenze. Tutto partì nel 2015, con un’operazione della Guardia di finanza sulle annualità 2008-2014. Ai tre, ora, il pubblico ministero contesta di aver creato due ulteriori asd, Scuola volley Robur e Robur promozione (di cui gli ultimi presidenti erano, rispettivamente, Enrica Sacchi e Carciani), non tanto per svolgere attività sportiva giovanile e logistico-organizzativa, quanto per reperire finanze da immettere nella prima squadra, che era una società di capitali. Il tutto, sfruttando il regime fiscale agevolato delle asd. Insomma, invece dell’attività associazionistica prevista ce ne sarebbe stata una di tipo commerciale e, tra le altre cose, ci sarebbero anche fatture gonfiate per le sponsorizzazioni e fatture omesse. Per i tre, il sostituto procuratore Irene Lilliu ha chiesto 2 anni e 9 mesi di reclusione, le pene accessorie per legge e la confisca del profitto. Tuttavia, secondo i difensori (Michele Ambrosini e Gabriele Braccioni per Giancarlo Sacchi, Liana Pesaresi ed Emanuela Perrotta per Carciani ed Enrica Sacchi) le società svolgevano effettivamente attività associazionistica, ognuna nel proprio ambito. Quindi, trattandosi di asd, era giusta l’applicazione del regime agevolato previsto, e in base a questo contestano l’impianto accusatorio. Nel frattempo è stata presentata in aula la perizia della consulente tecnica d’ufficio, incaricata dai giudici di revisionare i conti, che ha confermato alcuni aspetti, ma ha anche chiesto un ridimensionamento delle imputazioni. Inoltre, alcuni fatti contestati andranno in prescrizione. Visto il trasferimento di Di Patria, la presidenza del collegio sarà assunta da Vera Colella, che già ne faceva parte insieme ad Alessandra Conti. Nicola Petricca