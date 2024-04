"Riprendiamoci il Miralfiore". Ecco il parco formato-famiglia

di Antonella Marchionni

Famiglie all’assalto del Parco Miralfiore. La prima delle domeniche di "Miraviglia mercanti in gioco" è stato un grande successo di presenze con centinaia di bambini che si sono gioiosamente riappropriati del parco dalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio, complice una calda giornata di primavera. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha visto la presenza di piccoli commercianti in erba che, non senza un certo spirito imprenditoriale, hanno barattato o venduto a prezzo calmierato (massimo 5 euro) i giochi che non usano più. "Io sono passata al parco per un saluto – commenta l’assessora Francesca Frenquellucci – e non ho resistito alle proposte dei bambini che, con molto carisma, erano dirette anche agli adulti: ho comperato un orsacchiotto per due euro".

L’iniziativa, che verrà replicata anche il 5 maggio e il 2 giugno, è stata una fondamentale ventata di ottimismo in quella che, purtroppo, continua ad essere una delle maggiori piazze di spaccio della città, come documentato dalla nostra inchiesta di alcuni giorni fa. In quell’occasione, soprattutto nella parte di parco che si affaccia su via Costa e via Cimarosa, avevamo trovato siringhe, pipe per fumare il crack, stagnola bruciata e altri resti riconducibili ai continui traffici segnalati anche dai residenti. Gli ambientalisti hanno aspramente criticato l’operazione di taglio massiccio del sottobosco legata a una scelta di pubblica sicurezza denunciando come, a fronte di una perdita ambientale importante, questo intervento non abbia scalfito il fenomeno e proponendo, come soluzione alternativa, una via più globale di educazione dei giovani, di prevenzione e di sviluppo di luoghi e occasioni di aggregazione.

La domenica di ieri, così come le giornate del Fai, tentano proprio di percorrere questa strada. "Al parco in occasione del ’Miraviglia’ c’erano anche degli alunni della scuola media Gaudiano insieme ai propri insegnanti – racconta l’assessora Camilla Murgia -. Hanno proposto dei manufatti realizzati da loro. Mi piacerebbe, in un prossimo futuro, poter recuperare un ’Mercatino delle meraviglie’ che coinvolgesse anche le scuole, un po’ come avveniva fino alla fine degli anni ’90 quando, intere classi e in orario scolastico, partecipavano all’iniziativa proponendo delle creazioni artigianali realizzate in proprio". Presenti al parco anche i volontari della Protezione civile che, con l’iniziativa "Io non rischio", hanno sensibilizzato i bambini presenti ai comportamenti corretti da tenere in caso di calamità naturali, ad esempio terremoti o alluvioni.

"Anche io ho presidiato l’iniziativa insieme alla Protezione civile – commenta l’assessore Enzo Belloni -, abbiamo accompagnato tante persone a delle visite guidate nell’area dei laghetti. Mi è venuta in mente un’altra prospettiva che potrebbe coinvolgere il parco: perché gli artisti di strada, musicisti o giocolieri che siano, non considerano l’area del parco per i loro spettacoli e per lavorare ’a cappello’? Il parco per loro potrebbe essere un contesto ideale con una platea molto interessata".