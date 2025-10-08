Riprese finite per la “Colpa dei sensi“. La fiction di Izzo-Tognazzi su Canale 5

Si sono da poco concluse, anche a Fossombrone, le riprese della fiction di Canale 5 “Colpa dei sensi“. La regìa è a cura della coppia Simona Izzo/Ricky Tognazzi e ne sono protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Come spiega Simona Izzo, il titolo dice tutto: "È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik, una coppia di successo che abbiamo già diretto nella serie Se potessi dirti addio. In Colpa dei sensi, lo dice il titolo, è una narrazione dominata dai sensi e che affonda le sue radici in una storia vera, accaduta circa trent’anni fa a una persona a me vicina. Come “location“, cercavamo un territorio altrettanto autentico, ricco di ambientazioni belle e diverse, e lo abbiamo trovato nelle Marche, una regione a cui mi sono sentita subito di appartenere, e in cui abbiamo scoperto anche tanti bravi attori locali da affiancare al cast principale".

Scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, la fiction è una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica ed è stata realizzata col supporto di Marche Film Commission. Così Ricky Tognazzi: "Ho conosciuto le Marche in vacanza e le ho scoperte come una grande scenografia a cielo aperto dove puoi lavorare in location vicine e diversissime, dal mare alla montagna, attraversando paesaggi, storia, arte e tradizioni di notevole spessore culturale e di grande bellezza. Qui, oltre a una calorosa accoglienza, abbiamo trovato anche una grande professionalità nelle maestranze locali, un valore fondamentale per una produzione". La fiction è stata girata nelle Marche tra la primavera e l’estate per circa 8 settimane tra preparazione e riprese. Otto settimane non continuative, per via di uno stop forzato dovuto a un infortunio di Gabriel Garko.

"Purtroppo l’infortunio mi ha costretto ad abbandonare temporaneamente il set, ma siamo riusciti comunque a finire le riprese con successo e nei tempi", spiega per l’appunto Gabriel Garko. L’attore e modello torinese aggiunge che nella serie interpreta "la parte di Davide, un militare, un colonnello che ritorna nel suo paese natio per vendere la casa di famiglia e che per una serie di motivi cambia completamente i suoi piani". L’attrice ucraina Anna Safroncik è invece Laura, "una donna complessa che vive con grande passione e contraddizione un’intensa storia di amore. Conosco questi bellissimi luoghi, sono figlia di artisti, madre ballerina e padre tenore, entrambi si sono esibiti allo Sferisterio di Macerata, e anche io da bambina sono salita su quel meraviglioso palcoscenico".

Colpa dei sensi, al momento in fase di post produzione, andrà in onda in sei puntate da 50 minuti ognuna, probabilmente in tre prime serate su Canale 5. Fanno da sfondo i paesaggi di Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone.

a. bia.