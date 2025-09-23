"Ripristinate il bus Trasanni-Urbino". Protestano i genitori degli alunni

"Il bus per studenti Trasanni-Urbino va ripristinato". A chiederlo, in una lettera inviata al Carlino, un gruppo di genitori di liceali che di Trasanni che quotidianamente si devono recare nelle scuole secondarie di secondo grado del capoluogo e dal 15 settembre stanno riscontrando numerosi disagi rispetto alla situazione fino allo scorso anno.

"Da quando è ricominciata la scuola – scrivono i genitori – i ragazzi, e noi con loro, ci siamo trovati di fronte ad improvvisi ma importanti cambiamenti nel trasporto scolastico. Tutto sembra nascere dal fatto che Adriabus si è adeguata alla settimana corta (ovvero niente scuola il sabato) istituita da elementari e medie. Hanno apportato dei cambiamenti sulle linee dei bus, ma senza comunicarcelo con anticipo e soprattutto non tenendo conto di chi va alle superiori".

I disagi emersi sono fondamentalmente due: dal 15 settembre è stata tolta la linea Urbino-Trasanni delle 13,05 e spostata alle 13,50; il sabato mattina non c’è più la linea Gallo-Trasanni-Urbino delle 7,20. "Due problemi per i nostri figli e per noi che dobbiamo provvedere in qualche modo – continuano i genitori -; per quanto riguarda il bus di ritorno, si tratta di una linea che a quell’ora c’era da decenni, ormai rodata. Nonostante nelle pensiline ci fosse ancora scritta, l’hanno tolta perché chi frequenta le medie esce più tardi, con il risultato che ora ci sono due corse con partenza da Urbino alle 13,50 e alle 14,05: quasi coincidenti. Dopo aver controllato i canali social e il sito di Adriabus, non vi erano comunicazioni in merito a variazioni. Abbiamo fatto segnalazioni scritte, contattato i vertici ed il call center aziendale, ma inizialmente ci è stato detto che ci sono altre linee di trasporto per poter tornare da Urbino a Trasanni e alla fine che la linea è stata modificata su richiesta di un dirigente scolastico per tutelare gli ‘alunni più fragili’ di 11, 12 e 13 anni, ovvero delle medie, che escono più tardi degli anni scorsi.

La seconda è stata una amara sorpresa di cui ci siamo accorti la mattina del primo sabato di scuola, ovvero il 20 settembre: i nostri figli hanno aspettato invano il bus della linea 2 per Urbino, che parte da Gallo di Petriano alle 7,20. Ma non è passato. Dopo ulteriori contatti con Adriabus, siamo venuti a conoscenza che la linea 2 è diventata una ‘linea feriale scolastica dal lunedì al venerdì’. Quindi il sabato quel bus non passa più. Il problema è che le altre linee, come la Verde Pesaro-Urbino, non effettuano il servizio in un orario tale da garantire l’ingresso a scuola in orario. I vertici ci hanno detto che a loro erano "stati richiesti incontri per avere delucidazioni e tutelare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, mentre dai dirigenti degli istituti superiori non ci è arrivata alcuna richiesta".

Ma i presidi delle superiori non sapevano nulla dei cambiamenti adottati dal bus". Il gruppo di genitori non si arrende e spera in un ripensamento da parte di Adriabus: "Abbiamo due domande: gli alunni di 14, 15, 16 e 17 anni sono meno fragili dei colleghi delle medie? E poi vorremmo sapere perché abbiamo acquistato per i nostri figli degli abbonamenti di tipo scolastico se non vengono garantite le linee scolastiche tutti i giorni, compreso il sabato, all’andata e al ritorno. Il prezzo, vista la riduzione del servizio, rimane invariato?"

Giovanni Volponi