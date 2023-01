"Ripristinate il giardino di De Renzi"

di Anna Marchetti

"Ripristinate il giardino progettato dall’architetto Mario De Renzi".

Il suggerimento è dell’ex insegnante Paolo Venturelli, interessato alla tutela del patrimonio storico e artistico cittadino, che si batte per ricostruire il giardino artistico che era parte integrante della scuola Corridoni, progettata dall’architetto De Renzi e inaugurata nell’anno scolastico 1935-1936. Si riaccende il dibattito sull’uso di quel fazzoletto di terra, tra via Monte Grappa e viale Gramsci, occupato fino al 2005 da un distributore di benzina Agip, dopo che l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori ha annunciato l’avvio del cantiere per l’inizio di febbraio.

Il progetto, realizzato da uno studio di Forlì, prevede la realizzazione di una piazza -giardino con panchine e alberature. Venturelli, invece,chiede al sindaco Seri rispetto "per le cose artistiche" e in particolare per il giardino della Corridoni "che sciaguratamente non verrà rifatto com’era".

"L’eliminazione del giardino – ricorda Venturelli – voluta dagli amministratori fanesi nel 1956, onde affittarne l’area all’Agip ad uso distributore, nasceva anche da una questione economica. Ma a distributore finalmente abbattuto nel precedente mandato Seri, in tanti è cresciuta la speranza di rivedere il giardino com’era. Ora tale aspettativa viene delusa.

Oggi si vuole schiacciare persino il ricordo di quell’opera d’arte. La destra cittadina con cecità culturale, ma anche l’amministrazione di centro sinistra, negano all’opera d’arte il dovuto restauro filologico, incapaci di vedere che la soluzione c’è sempre stata, obbligata, facile ed economica: ripristinare il luogo, senza esporlo ad ogni insulto possibile.

E se la distruzione del giardino nel ‘56 fu deprecata dai migliori cittadini del tempo (Silvio Battistelli, Valerio Volpini, Antonio Glauco Casanova, Enzo Capalozza), contrari all’atto che permise di mutilare e violentare un pezzo di architettura di gran pregio internazionale, neanche oggi l’area potrà tornare com’era, spezzando la storia del complesso scolastico.

Un atto ancor più grave di quello del ’56, che accosta tristemente questa amministrazione a chi permise la rovina del giardino originario per farne un distributore".

Per far capire ai più quanto sta accadendo, Venturelli porta un esempio che lui stesso definisce "ardito e surreale".

"E’ come se il Getty Museum entrasse in possesso dei piedi originali della statua greca ma non li rimettesse inserendo al loro posto un paio di piedi differenti".

Per Venturelli si tratta di "una macchia indelebile per il centrosinistra che sporca il buon lavoro fatto da questa amministrazione".

Venturelli ricorda al sindaco che "a Fano esiste il progetto d’autore, originale, del pezzo di architettura mancante (il giardino con la relativa fontana malamente decontestualizzata al porto).

E’ vergognoso spendere soldi per un progetto sbagliato ( si parla di 441mila euro ndr) quando si possiede quello giusto con fontana: non rifare il giardino originario com’era è grave per la storia dell’arte italiana ed europea".