Ripristinate le sedute al porto e zona di manovra per i disabili

Ripristinate le sedute al porto di Pesaro e anche la pedana, degradata da tempo immemore, che permette l’accesso alla spiaggia libera, tra i bagni Tony e la Cira, in capo a viale Trieste. Cambiato anche il parquet da esterno alla rosa dei venti in viale Zara e i cordoli del parapetto lungo il Genica. Ma tra gli interventi eseguiti il più apprezzato è stato quello suggerito dalla consigliera comunale Maruska Palazzi, già garante delle persone con disabilità.

"Su sollecitazione di alcune associazioni – spiega Mila Della Dora, assessore alle manutenzioni – e di Palazzi, abbiamo realizzato un’area di manovra per le carrozzelle, innestata sulla nuova pedana di accesso alla spiaggia da Lido Pavarotti". In pratica senza l’ampliamento non c’era un tornaindietro per le carrozzelle intenzionate a procedere in direzione opposta. Infine, con grande solerzia il Centro operativo sta impiantando le altane, o meglio conosciute come torrette, necessarie al servizio di salvataggio che diventerà operativo da sabato 14 giugno. Voglio ringraziare la squadra di una trentina di dipendenti del Centro Operativo comunale, tra uomini e donne, tra operai e tecnici, per il lavoro quotidiano di cura, conservazione e ripristino del patrimonio".

Sul ripristino delle sedute al porto, invece interviene il sindaco Andrea Biancani: "La forma è sostanza – ha osservato il sindaco –. Il ripristino delle sedute è un piccolo ma significativo intervento che testimonia il senso di cura verso il patrimonio pubblico e rappresenta un messaggio di accoglienza e buona ospitalità verso i visitatori e i turisti. Questa è un’area tra le più suggestive del passeggio pesarese. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi pubblici del lungomare e del porto di Pesaro che porteremo avanti in questi anni".