Ripristinato il collegamento con Gadana

Il collegamento tra Urbino e Gadana (e, da lì, verso Pieve di Cagna, Castelcavallino, Schieti e la valle del Foglia) è ripristinato, ma servirà un importante intervento per risolvere la questione. Dopo un giorno di chiusura a causa del riattivarsi di una vecchia frana, che ne ha fatto crollare un tratto di carreggiata, la SP Feltresca è stata riaperta a doppio senso di marcia, con un’operazione d’emergenza e limite di velocità di 30 chilometri orari: "Abbiamo affrontato il problema nell’immediatezza sbancando un pezzo di scarpata e spostando la strada tre metri oltre il sedime originario – spiega Francesco Pretelli, della ditta Pretelli, che ha coordinato le operazioni, eseguite in collaborazione con il personale del Comune e la Casavecchia Lavori –. La soluzione non è risolutiva, ma era l’unica per contenere il disagio nel breve, perché la frana necessita interventi strutturali. Se la strada dovesse abbassarsi ancora, essendo la collina in assestamento, andrà ricaricata e si procederà così fino a quando riposerà. Il passaggio è sicuro anche per i mezzi pesanti". L’attenzione sulla Sp Feltresca è però duplice, perché lì corrono anche le utenze di gas e acqua dei cittadini che si trovano a valle dell’interruzione e le fognature: "Per fortuna non si sono rotte, ma stiamo lavorando insieme a Marche Multiservizi per metterle al sicuro – spiega il sindaco, Maurizio Gambini –. Si è riattivata una frana importante, che negli ultimi 30 anni non aveva dato problemi di rilievo, ma a cui serve un consolidamento immediato. Voglio intervenire entro un mese. Quello di Gadana, però, non è l’unico smottamento avvenuto: per esempio, a Ca’ La Lagia c’è un abbassamento della provinciale che è stato ripristinato, ma forse il passaggio non è sicuro per i mezzi pesanti. Si muove ancora la frana in località Sasso, per cui avevamo preparato un consolidamento da eseguire estate, quando si era fermata, ora vedremo cosa fare. Intanto rimuoveremo del terreno. Per fortuna, però, non ci sono più persone in isolamento e nessuno si è fatto male".

Intanto è stata riaperta anche la via Flaminia in zona Furlo, chiusa tra martedì sera e giovedì mattina, ed è stata ripristinata la viabilità in tutto il territorio di Fermignano: "Abbiamo smottamenti in vari punti e aspettiamo si stabilizzino – spiega il sindaco, Emanuele Feduzi –. Giovedì siamo intervenuti per pulire e riaprire le strade di campagna invase dal fango, anche se in alcuni casi a fatica, come a Campolino, che non era messa bene, ma che in qualche modo abbiamo ripristinato".

Nicola Petricca