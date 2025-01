"Ripuliamo dai rifiuti le mura romane"

Gli associati del gruppo "Pesaro cittá d’arte e cultura" si incontreranno martedì alle 11 in via Galligarie (vicino a via Mazza), per liberare dai tanti rifiuti ingombranti, comprese bottiglie vuote e siringhe usate, le Mura Romane (184 a.C. e 270 d.C.) e la Casa Picena (VI sec. a.C.). "Quello è il luogo più sacro, da un punto di vista storico, laico, civile, della nostra cittá – scrive Pierpaolo Loffreda – perché qui è nata Pesaro, 2.500 anni fa, ma è abbandonato, da sempre, ad un degrado avvilente, e, nonostante le molte segnalazioni, non è mai stato ripulito dalla pubblica amministrazione. Sará quindi un gruppo di cittadini consapevoli a fare qualcosa. Partecipate in tanti".