Ripulita la riva sinistra del Candigliano Al Furlo olio di gomito per i volontari

Una quarantina di volontari, compresi 5 fantastici bambini, hanno riportato sabato scorso allo stato "naturale" due ampi tratti della riva sinistra del Candigliano, all’interno della Gola del Furlo.

"C’era un prima - spiega il presidente La Lupus in Fabula Flavio Angelini – ben visibile anche dalla strada, specie da chi cammina e va in bici e c’è un dopo! Un dopo molto tangibile, dimostrato anche dai tanti sacchi di rifiuti riportati con una certa dose di umana fatica, all’altezza dei cassonetti posti nel parcheggio antistante il Centro Visite della Riserva Naturale. La nobile iniziativa chiamata "Puliamo il Furlo" voluta dall’associazione ambientalista di volontariato è tornata dopo 12 anni. "Nel ringraziare sentitamente i "volontari Lupus" – aggiunge Angelini- possiamo non rimarcare alcuni aspetti che ci fanno riflettere: il persistere di una maleducazione ed insensibilità al rispetto dell’ambiente e degli altri da parte sia di chi frequenta la Gola del Furlo come turista, visitatore, che chi di vive o lavora a monte della stessa, vista anche la tipologia dei rifiuti raccolti, a fatica : un frigorifero, alcune casse, alcuni pneumatici, ma soprattutto tante bottiglie di plastica e di vetro, tanto polistirolo, ecc.; la scarsa attenzione, o quantomeno un’attenzione non costante, da parte degli Enti: Comuni di Acqualagna, Fermignano, Marche Multiservizi, Provincia di Pesaro e Urbino Riserva Naturale Statale del Furlo che dovrebbero svolgere innanzitutto un opera di informazione e sensibilizzazione e poi comunque un’attività di raccolta dei rifiuti che non può essere lasciata all’iniziativa certamente encomiabile, ma non risolutiva, dei "volontari"".

"La Gola del Furlo - conclude il presidente della Lupus- è un ambiente unico, per la bellezza intrinseca, per la naturalità, per la biodiversità presente, per le aquile, i falchi pellegrini ed altri rapaci, per la storia importante dei luoghi, per le persone che vi vivono e lavorano, per le attività economiche e sociali presenti; sono indispensabili una maggior attenzione e tutela, anche con riguardo, certamente ad una ricercata diminuzione del traffico di auto e moto, da studiare e mettere in atto, da subito! Ci raccomandiamo alle intelligenze ed alle buone volontà presenti nella Amministrazioni preposte. La Lupus continuerà ad esserci, vigilante e propositiva, per la salvaguardia di un luogo così importante come la Gola del Furlo".

Amedeo Pisciolini