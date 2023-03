"Riqualificazione della stazione entro il 2027"

Riqualificazione della stazione ferrovia: progettazione entro il 2025 e realizzazione nel biennio 2026- 2027. E’ quanto assicurato dall’assessore Goffredo Brandoni al consigliere regionale Luca Serfilippi (Lega) in risposta ad una sua interrogazione. "Dopo anni di promesse e di tempo perso da parte della giunta Seri – commenta l’esponente leghista – c’è finalmente la certezza che la stazione di Fano entrerà nel piano integrato delle stazioni 22-26 e che sarà riqualificata. Un risultato importante sul quale da anni la Regione sta lavorando, al contrario della giunta comunale che, anche su questo tema, è mancata all’appello". E ancora Serfilippi: "La terza città delle Marche non può avere una stazione di serie B, priva di comfort per i pendolari e di scarsa attrattività per i turisti". "Mi auguro che il Comune – conclude il consigliere regionale Luca Serfilippi - visti i millantati rapporti con Rfi, batta un colpo e si concentri sui progetti concreti".