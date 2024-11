‘Ris-volti d’amore’:: "Una svolta culturale"

Cos’è il femminicidio? Come è nato nella storia? Sono domande che, molto spesso, rimangono nascoste sotto un velo di omertà e di pregiudizi. È per questo che lunedì, in occasione della Giornata contro la violenza di genere, al Salone Metaurense del Palazzo ducale alle 17.30 si terrà l’evento "Ris-Volti d’Amore", cui parteciperanno le associazioni per la parità di genere del territorio: Terziario Donna, La donna si racconta, Percorso Donna, Soroptmist Pesaro, Cif Provinciale Pesaro e Urbino, Associazione 50&più e Fidapa Pesaro, in collaborazione con studentesse e studenti del Liceo Mengaroni di Pesaro, nonché con l’Ente Oliveri, Lions Club Della Rovere, Comune di Pesaro e Regione Marche. "‘Ris-volti d’Amore’ non vuole essere un elenc delle morti e dei casi di violenza – spiega Wilma Tramezzo, presidente Percorso Donna – ma vogliamo cercare di far capire, partendo dalla storicità dei femminicidi fino ai giorni nostri, cos’è questa tendenza e come fare per fermarla. All’interno del convegno, infatti, avremo modo di conversare con persone informate sul tema, come il filosofo Paolo Ercolani, la dottoressa Marcella Tinazzi, il prefetto Emanuela Saveria Greco, anche per capire che cosa stia succedendo ai giovani e spiegare alle istituzioni come intervenire. Bisogna educare alla cultura del rispetto, sia uomini che donne". Presente alla conferenza anche la consigliera regionale Micaela Vitri: "La violenza di genere è come un grattacielo – ha detto –. L’ultimo, purtroppo, è il femminicidio, mentre la base è fatta di ricatti e abusi. Noi dobbiamo evitare proprio di entrare all’interno di questo edificio, per non dover mai incorrere in nessun tipo di violenza, sia fisica che verbale e psicologica".

Alessio Zaffini