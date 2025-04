Risale un’altra posizione senza scendere in campo

La Vuelle risale un’altra posizione senza giocare: come la scorsa settimana, i recuperi dicono bene ai biancorossi che approfittando del netto ko casalingo di Milano al cospetto della capolista Udine, maturato mercoledì sera, occupano oggi il nono posto. Si tratta di una delle due poltrone che darà diritto a saltare il primo turno dei play-in, conservando anche il fattore casalingo in vista del secondo turno, sempre in gara secca ad eliminazione diretta. Sarebbe un vantaggio non da poco, perché significherebbe avere un piccolo break di riposo a fine regular-season e tornare in campo soltanto nel primo fine settimana di maggio (turno spalmato fra sabato 3 e domenica 4) mentre il primo turno si consumerà fra il 30 aprile e il 1° maggio. Chiaro che Pesaro spera ancora di poter ancora agganciare uno dei primi sette posti che qualificano direttamente ai playoff, ma va risconosciuto che la lotta è davvero serrata e dover affrontare tre trasferte su quattro in questo mese di aprile non sarà un aiuto. A cominciare domenica da quella di Cremona, formazione che sta lottando per la salvezza: e si sa che nelle ultime giornate di campionato le sorprese da parte delle squadre pericolanti si moltiplicano.

Il mercato, nel frattempo, si è improvvisamente acceso: è di ieri la notizia che la guardia Matteo Pollone, classe ‘99, è passato da Rieti a Livorno, quindi si tratta di un affare interno alla serie A2. Mentre il 1° aprile Rimini ha prelevato Luca Conti, guardia/ala classe 2000 fra l’altro ex biancorosso, dalla Vanoli Cremona. E non era uno scherzo: perché i trasferimenti dall’A2 verso il piano di sopra sono già chiusi dal 28 marzo, ma è ancora possibile il contrario, ovvero un giocatore può scendere dalla serie A al piano di sotto fino all’11 aprile. La notizia di mercato che ha coinvolto Rimini, tornata a fare la voce grossa, ha creato un po’ di malumore nell’ambiente della tifoseria pesarese che non avverte da parte della società di via Bertozzini la stessa determinazione nell’inseguire l’obiettivo della promozione nonostante il nuovo ingresso di Oriano Valentini nel Cda. Tegola invece su Torino, che ha perso Matteo Ghirlanda per una distorsione al ginocchio con lesione del legamento crociato anteriore.

Elisabetta Ferri