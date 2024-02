Risarcimenti per l’alluvione: due incontri

Sono posticipati al 7 marzo i due incontri pubblici organizzati per spiegare a famiglie e imprese, come procedere all’istruttoria relativa alla richiesta di contributo per i danni occorsi ai privati a seguito dell’alluvione di maggio 2023. Lo spostamento della data è dovuto a un imprevisto occorso al personale della “Struttura Commissariale di Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione maggio 2023”.

Lo stesso, sarà presente il prossimo giovedì, alle ore 15.30 e alle ore 17, nella sala comunale di Cinque Torri, in largo Volontari del Sangue 9 per illustrare le modalità di compilazione delle domande di risarcimento come previsto dagli appuntamenti, promossi dall’assessorato all’Operatività del Comune di Pesaro e dalla Regione Marche.

Gli incontri si rivolgono ai titolari di attività economiche, produttive o agricole e i privati proprietari di immobili dei Comuni colpiti dall’emergenza e interessati a presentare la richiesta dei contributi per i danni con la piattaforma attiva al link https://alluvione2023.regione.marche.it/. Per info. scrivere a marta.moretti@comune.pesaro.pu.it.