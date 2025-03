Risate e motori. Tutto rimandato all’8 marzo

Il primo Carnevale di Case Bruciate è stato rinviato a sabato 8 marzo, causa maltempo. Solo per il manifesto, il Carnevale di Case Bruciate, andrebbe premiato. Con dei coloratissimi disegni fatti dai bambini della scuola dell’Infanzia “Pollicino” (foto) il Quartiere 8 lancia la prima edizione di “Maschere e motori: il Carnevale della auto storiche“.

L’appuntamento, dedicato a grandi e piccini, in principio era stato fissato per oggi. "Viste le pessime previsioni meteo slitterà di una settimana – spiega il presidente Fabio Zaffini –. Sarà dalle 15 alle 17, lungo Strada Case Bruciate. Con questo nostro primo carnevale abbiamo voluto ravvivare una vecchia tradizione. Per riuscire abbiamo avuto la partecipazione della scuola d’infanzia e delle associazioni del territorio tra cui l’associazione autoclub storico di Dorino Serafini e di Auser Pozzo D’Argento, Labirinto Coop Sociale, La Miniera. La musica sarà di radio Prima rete e l’animazione di Pazzi per Pozzo".

Prima del corteo di auto storiche è prevista la sfilata in maschera dei bambini durante la quale, il quartiere ha organizzato un golosissimo lancio di caramelle".