Riscaldamento a palla. Due malori a teatro

di Tiziana Petrelli

La buona notizia è che funziona il nuovo impianto di riscaldamento del Teatro della Fortuna di Fano, testato per la prima volta a sala piena solo venerdì scorso in occasione della prima di "Le nostre anime di Notte" con Lella Costa e Elia Schilton, perché durante lo spettacolo che ha inaugurato la stagione di prosa a fine ottobre (L’uomo più crudele del mondo con Lino Guanciale) le temperature atmosferiche erano ancora sorprendentemente estive.

La notizia curiosa, invece, è che con la prima accensione del nuovo impianto termico, due spettatrici sono addirittura svenute per il troppo caldo. Un fatto singolare che però non stupisce troppo, se si pensa che i frequentatori del Teatro della Fortuna sono abituati da sempre a vestirsi pesante per assistere agli spettacoli. Perché fino alla stagione scorsa, ovvero prima della chiusura di 4 mesi del Teatro per i lavori di efficientamento energetico che lo hanno riguardato da maggio a ottobre, nonostante i riscaldamenti accesi la temperatura percepita all’interno di quel bene monumentale non raggiungeva i 21 gradi. Tant’è che nelle prime file a volte qualcuno non toglieva neppure il cappotto.

Questa volta invece la temperatura indicata dal termostato (21 gradi) e quella percepita, corrispondevano, ma non avendolo immaginato… gli spettatori sono andati a Teatro comunque avvolti in pesanti maglioni di lana, persino a collo alto. E così, dopo un’ora e mezza di spettacolo, qualcuno ha iniziato a sentirsi male per il troppo caldo. "Non ho visto la fine dello spettacolo perché la ragazza seduta dietro di me è svenuta – ha raccontato Alessandro Ligurgo, direttore provinciale Confesercenti abbonato alla stagione di prosa fanese –. E’ stato un calo di pressione. Era un caldo feroce ieri sera, a differenza dell’altra volta. Tant’è che se ne è sentita male anche una sopra di noi, nel second’ordine. Io sono in prim’ordine, molto di lato. Questa ragazza, molto giovane, era dietro di me negli sgabelli alti. Ad un certo punto sento un gran botto, perché sentiva caldo, ha provato ad alzarsi per uscire, ma è crollata. Per fortuna l’amica l’ha parata un po’. Quando l’abbiamo portata fuori, c’era già l’ambulanza perché una decina di minuti prima s’era sentita male un’altra donna".

La sovrintendente del Teatro Catia Amati conferma. "Nulla di grave. Io non c’ero, ma le maschere mi riferiscono che la temperatura era giusta: 21 gradi. La prima signora, probabilmente, ha avuto un blocco della digestione. Mentre l’altra ragazza un calo di pressione ma si è ripresa subito, tant’è che poi è tornata a casa con le amiche".