Riscaldamento: chi ha avuto il bonus

Il Comune di Fossombrone ha approvato la graduatoria definitiva delle famiglie cui è stato riconosciuto il diritto al contributo per il pagamento delle spese per di riscaldamento 2024. L’elenco dei beneficiari si può scaricare dal sito del Comune. La somma da ripartire tra i beneficiari era pari a circa 30 mila euro. Le domande in tutto sono state 196 (186 nella graduatoria principale, più 10 domande escluse per motivi vari). La media del contributo riconosciuto è di 181 euro a famiglia. La maggior parte delle famiglie richiedenti si è vista riconoscere la somma di 200 euro. Le domande non accolte per esaurimento dei fondi a disposizione sono state 16. Per ulteriori info e/o chiarimenti ci si può rivolgere ai Servizi Sociali: 0721/723238; oppure all’Ufficio Sportello Sociale: 0721/723249.