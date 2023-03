Riscaldamento ed elettricità Ecco gli studenti anti-sprechi

Risparmiare in soldi e inquinamento? Sì può, ed è più facile di quel che sembra. Con pochi e semplici lavori si può intervenire nelle proprie abitazioni al doppio scopo di far bene all’ambiente e al portafoglio. E’ ciò che hanno provato sul campo i ragazzi della 3ª P del Liceo scientifico, musicale e coreutico "G. Marconi" di Pesaro grazie al corso introduttivo di Energy Manager sostenuto dall’esperto Michele Belfiore. Dopo mesi di studio in aula, gli studenti hanno potuto mettere in pratica gli insegnamenti in un appartamento in Baia Flaminia. I 17 alunni sono stati divisi in tre gruppi di lavoro: uno si è occupato della parte architettonica, un secondo dei rilevamenti elettrici, e il terzo della termica dell’abitazione. "La prima squadra si è dedicata al rilievo della casa, facendo poi diverse misurazioni tra cui le temperature in entrata e uscita dell’acqua e la stratificazione dell’aria calda, mettendo tutto su una piantina", ha spiegato Belfiore. "Altri 6 ragazzi si sono occupati della valutazione delle apparecchiature elettriche, a cominciare dagli stand-by, ovvero ciò che rimane acceso 24h su 24 come un televisore. In quella casa, per esempio, ce ne sono quattro e solo questi consumano 50 watt all’ora, un dato consistente se moltiplicato per tutte le ore del giorno tutto l’anno. Dopo queste misurazioni, i ragazzi sono passati alla valutazione di lampadine ed elettrodomestici. Analizzeranno da qui tutti i consumi e le possibili soluzioni".

L’ultimo gruppo si è invece dedicato alla parte termica, misurando grazie alle termocamere il riscaldamento e la sua distribuzione. "E’ possibile intervenire sugli spifferi dalle finestre, cassonetti delle serrande e termosifoni — ha continuato l’esperto —. Le finestre si sigillano, nei cassonetti si possono mettere coibentazioni, e se i termosifoni sono posizionati su muri che danno sull’esterno si può inserire un pannello riflettente e un isolamento, che permettono di recuperare il 30-40% dell’energia prodotta da quel termosifone".

Dopo aver misurato anche il livello di emissione di fumi delle caldaie, per vedere quanta CO2 viene immessa nell’ambiente, i ragazzi dovranno trovare soluzioni idonee a migliorare la vita ambientale ed economica della proprietaria. Grazie ai professionisti del comitato Area marina San Bartolo, alle aziende Nest Srl ed Ergo Wind Srl per i loro tecnici e attrezzature, al supporto tecnico della ditta Cerio e al Liceo che ha permesso tutto ciò, i ragazzi torneranno a casa con alcune consapevolezze in più. "L’obiettivo è formare tecnici che possano lavorare a 360 gradi sulle esigenze energetiche, che si traduce in un risparmio per l’umanità in termini di inquinamento e quindi anche un risparmio economico per i singoli".

Lucia Arduini