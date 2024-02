Riscaldare gli edifici dal sottosuolo. L’Università espande i suoi progetti

La conoscenza del sottosuolo può anche essere indirizzata al suo utilizzo come serbatoio per lo scambio di calore e, sfruttandone la temperatura pressoché costante nelle prime decine e fino a poche centinaia di metri di profondità, si possono creare le condizioni per riscaldare e raffrescare ambienti interni con un’energia rinnovabile chiamata geoscambio. Questa fonte si sta diffondendo rapidamente in Italia ed è arrivata anche nella nostra provincia, in edifici come il santuario di Ca’ Staccolo, il nuovo asilo nido comunale di Fermignano e la stazione ferroviaria di Fano. Tra i promotori del geoscambio ci sono Geo.In.Tech.srl, spin off dell’Università di Urbino, e l’ingegnere e geologo Diego Talozzi, libero professionista di Urbania.

"È un semplice scambio di calore col sottosuolo", spiega il professor Alberto Renzulli di Uniurb, uno dei fondatori di Geo.In.Tech., tra le prime società a introdurre nel comune di Urbino l’uso del geoscambio per la climatizzazione, nel Campus Scientifico ex-Sogesta, nella Termoidraulica Gulini e a Ca’ Staccolo. Grazie a scambiatori in polietilene ad alta densità, collegati a una pompa di calore in cui circola acqua come fluido termovettore (senza scambi con falda acquifera o atmosfera), si producono energia termica e acqua calda sanitaria. "Si sfrutta una sorgente termica costante nel tempo, il sottosuolo, caratteristica unica tra le rinnovabili – prosegue il docente –. Inoltre, le pompe di calore geotermiche (acqua-acqua) sono molto più efficienti di quelle tradizionali aria-aria".

Anche l’Ateneo si sta muovendo in questa direzione, come spiega Marco Taussi, ricercatore e collaboratore di Geo.In.Tech: "L’Università e la spin-off stanno mappando il sottosuolo delle Marche per fornire a enti pubblici e privati dati sulla capacità di geoscambio, variabile da sito a sito, in termini di Watt termici estraibili per ogni metro di sonda scambiatrice di calore. Inoltre, insieme a Rete ferroviaria italiana, si sta realizzando un impianto pilota di geoscambio a sistema chiuso, con scambiatori di calore verticali, per climatizzare i locali tecnologici della stazione di Fano". Secondo Talozzi, il geoscambio è tra le soluzioni di climatizzazione più efficienti e sostenibili "sia per piccoli, sia per grandi edifici, pubblici e privati. È sempre più usato nella progettazione di edifici pubblici, specialmente ora che gli investimenti Pnrr prevedono una ristrutturazione volta a massimizzare l’efficientamento energetico e a minimizzare l’uso di combustibili fossili. Da questo punto di vista, l’uso combinato del geoscambio e del fotovoltaico per l’alimentazione delle pompe di calore è un binomio vincente". Tale combinazione è stata usata per il nuovo asilo nido di Fermignano, i cui lavori sono già partiti: "L’impianto permetterà una copertura del fabbisogno con fonti rinnovabili pari al 97% per l’acqua calda sanitaria e al 91 % per la climatizzazione, invernale ed estiva – spiega Talozzi –. Questo, grazie a quattro sonde geotermiche verticali posizionate a 100 metri di profondità e a un impianto fotovoltaico da 25 kiloWatt sulla copertura dell’edificio".

Nicola Petricca