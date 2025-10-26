Riscatto cercasi. Fosso avanti tutta

Il Fossombrone cerca riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Oggi alle 14.30, al Bonci, affronterà il Notaresco, che in questo momento si trova quinto in classifica e sogna in grande. In casa dei metaurensi c’è un ritorno decisamente gradito: quello del bomber Francesco Casolla. L’attaccante, classe ’92, torna nel club dove nella scorsa stagione è stato capocannoniere con 15 gol. Casolla ritorna a Fossombrone dopo una breve parentesi alla Sammaurese, dove aveva iniziato ad allenarsi in estate. Dopo la sconfitta per 3–1 contro l’Ostiamare, Marco Giuliodori ha dichiarato: "Abbiamo fatto il nostro dovere, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Dobbiamo restare uniti e continuare a credere nei nostri mezzi". Le parole dell’allenatore fanno ben sperare per il futuro e, con il nuovo rinforzo in attacco, si augurano miglioramenti nella finalizzazione. Dall’altra parte c’è un Notaresco che, allo sparo, è partito a mille e ha fatto ciò che nessuno si aspettava. Ora si trova a 17 punti e guarda la classifica dall’alto, sperando di continuare su questa strada. Gli abruzzesi non vogliono perdere l’entusiasmo che hanno trovato in queste settimane, ma vogliono ancora dare soddisfazioni ai propri tifosi, scendendo oggi in campo per riportare a casa i tre punti. I rossoblù hanno ritrovato il tecnico Vagnoni, che nella stagione 2019/20 sfiorò la promozione in Serie C, persa all’ultima giornata a favore del Matelica. Con alcuni rimpianti, ma con tanta voglia di riscatto, mister Vagnoni si è rimesso alla guida dei notareschini, lasciando un ricordo ancora più bello nelle menti dei tifosi.

Così in campo. Fossombrone (4-3-1-2): Bianchini; Ronchetti, Giunchetti, Imbriola, Fabbri; Bucchi, Ghinelli, Masawoud; Arcangeli; Sanè, Casolla. A disposizione: Ubertini, Brisku, Borchia, Kljaic, Mancini, Valmori, Likaxhiu, Isidori, Giometti. Allenatore: Marco Giuliodori

Notaresco (4-3-1-2): Boccanera; Taddei, Pjetri, Formiconi, Quacquarelli; Arrigoni, Zanocchia, Forcini; Di Sabatino; Paudice, Pistillo. A disposizione: Perri, Palazzese, Buonavoglia, Rufini, Di Cairano, Scarpantoni, Belli, Gramenzi, Cissè. Allenatore: Roberto Vagnoni

Valerio Paganelli