"Rischiamo di fare la Cenerentola della sanità"

"Nella sanità, Fano rischia di diventare la Cenerentola delle Marche". L’assessore ai Servizi educativi Samuele Mascarin (In Comune), nonché possibile candidato sindaco, boccia la politica sanitaria della giunta Acquaroli che "in questi due anni e mezzo di governo ha messo in campo una strategia che penalizza il nord della regione e ancora di più Fano". L’allarme lanciato dal sindaco Massimo Seri sull’abbassamento della qualità delle prestazioni sanitarie nel territorio è condiviso da Mascarin che aggiunge: "I quesiti posti da Seri in occasione della presentazione della piano socio-sanitario sono rimasti senza risposta. In un contesto complessivo già difficile si inserisce la preoccupante situazione fanese". Per Mascarin le cifre parlano chiaro: "170 milioni di euro di investimenti per il nuovo ospedale di Pesaro contro i 15 milioni di euro per il pronto soccorso del Santa Croce".

"Credo proprio che Fano farebbe bene a preoccuparsi del futuro del proprio ospedale e dei servizi sanitari e la politica a denunciare le cose che non vanno. Purtroppo invece il tema della sanità sembra scomparso dal dibattito politico cittadino. Il mio giudizio sulla gestione sanitaria del centrodestra è estremamente negativo perché sta determinando un indebolimenti complessivo degli investimenti sul nord della regione. Se Pesaro comunque riuscirà ad ottenere un ospedale nuovo, tecnologicamente avanzato e quindi più attrattivo per i professionisti, il Santa Croce dovrebbe avere almeno l’opportunità di specializzarsi e contemporaneamente di rafforzare i servizi territoriali".

an. mar.