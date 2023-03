Rischiava 9 anni, ne esce assolto

Voleva che gli desse 5mila euro per la ferita alla fronte che gli aveva provocato dopo che si erano azzuffati in un bar a Marotta. E per chiedergli il conto, gli aveva bucato le gomme dell’auto, poi, con un capitello del cancello gli aveva sfasciato la macchina. Quando i carabinieri, giunti sul posto, lo avvisano che hanno chiamato il 118, lui oppone resistenza. Un’escalation di violenza che ha portato un 39enne a processo per tentata estorsione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Rischiava fino a 9 anni di carcere. Ieri il giudice lo ha assolto. Il suo difensore, l’avvocato Salvatore Asole, ha sostenuto che non si potesse parlare di tentata estorsione ma di minacce. Ricostruzione che il giudice ha accolto. Dal momento che non c’era querela, come previsto dalla Cartabia, il reato è stato dichiarato estinto e pronunciata sentenza di non doversi procedere. Niente querela anche contro il danneggiamento, risarcito dall’assicurazione. Sulla resistenza, il difensore l’ha esclusa evidenziando come l’imputato fosse già in manette e che la sua reazione è scattata quando gli hanno parlato del 118, temendo un tso. Non c’era volontà di opporsi ai militari. E dunque assolto.

