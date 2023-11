"Rischio contenzioso da 1,5 milioni"

"Sul Palazzetto – osserva la consigliera Giulia Marchionni – rischiamo di andare in contenzioso per 1,5 milioni di euro con la ditta che ha fatto il primo stralcio di lavori". La cifra è emersa ieri nell’ambito della commissione "Controllo e garanzia degli atti amministrativi" convocata dal presidente Dallasta. "Purtroppo, poi – conclude Marchionni – non sono stati forniti, nella documentazione richiesta, i certificati dei materiali del primo stralcio, carte necessarie al futuro collaudo. Il dirigente me le consegnerà. I posti a sedere scendono a 1500".